А не подморозит ли часом на днях? Синоптики: нет!

Среда, 14.11:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Дождь пройдёт преимущественно по востоку и юго-востоку Эстонии. Местами образуется туман. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. В утренние часы местами сохранятся туманы. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Четверг, 15.11:

Ночью: В основном облачно. Местами туман и моросящий дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до +8°С.

Днем: В основном облачно, в первой половине дня местами сохранятся туманы и возможен моросящий дождь. Ветер юго-западный, южный 2-8, во второй половине дня на островах и северном побережье порывами до 13 м/с. Температура 4..8°С.

Пятница, 16.11:

Ночью: В основном облачно, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+7, в южных и восточных уездах Эстонии -1..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Суббота, 17.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, по востоку возможен снег с дождём. Ветер юго-западный и западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +2..+7, по юго-востоку Эстонии местами около 0°С.

Днем: Переменная облачность, к вечеру облачность уплотнится. Местами небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 6-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером повернёт с западного направления на северное. Температура воздуха 5..8°С.