27.11.2018, 09:00

А ты готов к зимним забавам? На днях знатно подморозит!

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rus.delfi.ee
EST 1
Lumememmede paraad Väätsal
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Читайте прогноз на ближайшие дни и ночи от pogoda.ee!

Вторник, 27.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдет снег, а на побережье возможен также мокрый снег и дождь. После полуночи осадков станет меньше. Ветер северо-западный и северный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2…-8, на побережье до +1°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт в основном снег. Ветер северо-западный и северный 4-10 м/с, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье до +2°С.

Среда, 28.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье местами до +1°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с, вечером на северном побережье юго-западный ветер порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье местами до +2°С.

Четверг, 29.11:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Усилится юго-западный и южный ветер 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье местами до +2°C.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 7-13, порывами 15 м/с, на островах и побережье до 21 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.

Пятница, 30.11:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 21 м/с. Температура воздуха -2…-8, на побережье местами до +2°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 21 м/с. Температура воздуха 0…-4, на побережье до +2°С.

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