А вдруг снег? Что за погода нас ожидает в ближайшие дни

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Lapsed vees hullamas.
Lapsed vees hullamas.Foto: Anni Õnneleid

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 27.06:
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западной четверти 1-7 м/с, на северном побережье 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.

Четверг, 28.06:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на северном побережье ветер западный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Погода ясная, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25, местами 27°С.

Пятница, 29.06:
Ночью: Начиная с северо-запада облачность уплотнится и рано утром на севере Эстонии начнётся дождь. Ветер юго-западный и южный 3-9 м/с, на побережье порывами 14 м/с. Утром на островах направление ветра изменится к северо-западному. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится с северо-запада на юго-восток. В первой половине дня на суше ветер юго-западный и южный 5-10м/с, на островах северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Во второй половине дня ветер развернется повсеместно к западному и северо-западному 7-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 14..19°С, на востоке Эстонии в первой половине дня до 24°С.

Суббота, 30.06:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы 15 м/с, на побережье ветер усилится до 15 м/с и порывами 18-20 м/с. Температура воздуха 8…13°C.
Днем: Преимущественно облачно и во мнегих местах пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15 м/с, на побережье — 15, порывами 18, в первой половине дня до 20 м/с. Температура воздуха 11…16°C.

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