А вдруг снег? Что за погода нас ожидает в ближайшие дни

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 27.06:

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западной четверти 1-7 м/с, на северном побережье 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.

Четверг, 28.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на северном побережье ветер западный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Погода ясная, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25, местами 27°С.

Пятница, 29.06:

Ночью: Начиная с северо-запада облачность уплотнится и рано утром на севере Эстонии начнётся дождь. Ветер юго-западный и южный 3-9 м/с, на побережье порывами 14 м/с. Утром на островах направление ветра изменится к северо-западному. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится с северо-запада на юго-восток. В первой половине дня на суше ветер юго-западный и южный 5-10м/с, на островах северо-западный 7-12, порывами 15 м/с. Во второй половине дня ветер развернется повсеместно к западному и северо-западному 7-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 14..19°С, на востоке Эстонии в первой половине дня до 24°С.