Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Публикуем его очередной рассказ.

За последнее десятилетие в конце февраля мы повидали самую разную погоду: от по-весеннему мягкого запаха оттаивающей земли до срывающей крыши и наваливающий сугробы метели поздней зимы.

Поэтому нынешняя весенне-осенне-зимняя погода никого, пожалуй, не удивляет, привыкли уже ко всему, вечером подмораживает, а утром с неба что-то сочится или наоборот.

Несколько удивляет то, что представителей некоторых видов пернатых, которые осенью должны были эвакуироваться на юг, встречаешь там, где в это время года по всем правилам им быть не положено.

Но вот теперь уже можно наблюдать и некоторые классические приметы весны. Опытный любитель природы уже заметил как ворон начал заигрывать с воронихой, а городской житель увидел, как на обращенных к югу пятачках травы зацвели первые весенние колокольчики — подснежники.

В прошлом году первые журавли появились на Сааремаа уже в конце февраля, а нынче о них пока ни слуху ни духу. Зато в объектив моей камеры попал другой провозвестник весны, который не испугался мглистых сумерек ранней весны и топал себе по рапсовому полю в тумане “мартобря”.

Откуда взялся этот одинокий серый гусь (Anser anser), не представляю, но в поле ему товарищем на заднем фоне маячило питающееся животное года. На заливных лугах реки Кейла, где я встретил эту птицу, всю зиму с переменным успехом являлась за пропитанием шайка лебедей-кликунов, но вот гусей видеть не доводилось.

Поэтому можно предположить, что увиденная птица — первый знак скоро наступающей весны. А может она провозглашала весну где-нибудь на берегу моря уже с самой осени. Теплыми зимами отдельные серые гуси и раньше зимовали у нас.

А может это первый разведчик, перед начинающимся в марте массовым весенним перелетом.