Адская жара: эпизод 2, или Что нам обещают синоптики в ближайшие дни


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фото иллюстративноеFoto: Scanpix, AP

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни, предоставленный pogoda.ee.

Четверг, 09.08:
Ночью: Ясная или малооблачная без осадков погода. Юго-восточный, южный ветер 4-10, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье местами 21°С.
Днем: Солнечная, без осадков погода. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на островах порывы до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 27..32, на побережье местами до 24°C.

Пятница, 10.08:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9, утром на островах порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 18..23°C.
Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня на западе Эстонии местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером на западе Эстонии перейдет к юго-западному. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°C.

Суббота, 11.08:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Южный, юго-западный ветер 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..21°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Воскресенье, 12.08:
Ночью: Переменная облачность. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

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