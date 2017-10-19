Американские синоптики прогнозируют Балтии холодную и снежную зиму

Грядущая зима в странах Балтии ожидается более холодной и снежной, чем в предыдущие годы, прогнозируют американские синоптики AccuWeather.

В опубликованном в среду прогнозе говорится, что этой зимой в западной и северной части Европы будут частые шторма, местами вызывающие наводнения и разрушения. При этом на большей части Европы начало зимы будет теплым, а завершение — холодным.

По прогнозу AccuWeather, хотя в Восточной Европе начало зимы будет теплым, в странах Балтии в декабре ожидаются волны холода. В регионе от Эстонии до Белоруссии зимой будет много снега и его общее количество приблизится к норме, тогда как в предыдущие зимы снега было мало.

Читать еще

А в Скандинавии зима будет теплее, чем обычно, потому что в начале сезона в регионе ожидаются атлантические циклоны, а во второй половине зимы усилится антициклон, который принесет арктические массы воздуха в Восточную Европу.

В то же время в Южной Европе прогнозируют меньшее количество осадков, чем обычно. В регионе от юга и востока Испании до Балканского полуострова затянувшаяся засуха может еще усилиться, предупреждает AccuWeather.

Между тем, согласно прогнозу Российского гидрометеоцентра, средняя температура воздуха во время начавшегося отопительного сезона в странах Балтии ожидается немного выше нормы, как и в прошлом сезоне.

А новый прогноз программы Евросоюза Copernicus допускает, что средняя температура воздуха этой зимой будет близка к норме.