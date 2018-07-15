Берите срочно отпуск: на следующей неделе нас ждет настоящая жара!

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Pikakari - vaieldamatullt linna parim plääž!
Pikakari - vaieldamatullt linna parim plääž!Foto: mrmf666

Согласно четырехдневному прогнозу портала pogoda.ee, по меньшей мере до четверга в Эстонии будет стоять очень жаркая по нашим меркам погода — температура воздуха ежедневно будет подниматься до 30-31 градусов, что станет настоящим подарком для любителей пляжного отдыха, а кратковременный дожди порадуют тех, кто не выносит такой парилки.

Понедельник, 16.07
Ночью: Ясная или с небольшой облачностью погода, без осадков. Ветер северной четверти 1-5 м/с. Температура воздуха 14..18°C.
Днем: Днём небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 22°C.

Вторник, 17.07
Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 15…18°C.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 26…31, на побережье местами 23°C.

Среда, 18.07
Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 16…20°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 25…30, на побережье местами 22°C.

Четверг, 19.07
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 16…20°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 25…30, в случае выпадения осадков и на побережье местами 20..22°C.

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Согласно четырехдневному прогнозу портала pogoda.ee, по меньшей мере до четверга в Эстонии будет стоять очень жаркая по нашим меркам погода — температура воздуха ежедневно будет подниматься до 30-31 градусов, что станет настоящим подарком для любителей пляжного отдыха, а кратковременный дожди порадуют тех, кто не выносит такой парилки.
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