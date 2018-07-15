Берите срочно отпуск: на следующей неделе нас ждет настоящая жара!

Pikakari - vaieldamatullt linna parim plääž! Foto: mrmf666

Согласно четырехдневному прогнозу портала pogoda.ee, по меньшей мере до четверга в Эстонии будет стоять очень жаркая по нашим меркам погода — температура воздуха ежедневно будет подниматься до 30-31 градусов, что станет настоящим подарком для любителей пляжного отдыха, а кратковременный дожди порадуют тех, кто не выносит такой парилки.