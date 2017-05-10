Беспредел! В середине мая в Эстонии будет минусовая температура

По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля, обещают синоптики из pogoda.ee.

Среда, 10.05:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, мокрый снег, возможен и снег. Ветер северный, северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Четверг, 11.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -5..0, на побережье до +2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Пятница, 12.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Суббота, 13.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+4°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13°C.