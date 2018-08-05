05.08.2018, 15:40

Без паники! Жара на следующей неделе вернется!

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rus.delfi.ee
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Kuum ilm
Kuum ilmFoto: DELFI

Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до “+32”.

Понедельник, 06.08
Ночью: Погода с переменной облачностью. Во многих местах кратковременный дождь, в начале ночи по западу Эстонии гроза. Ветер западных направлений 4-10, на островах и северном побережье усилится западный и северо-западный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.°C.
Днем: Погода с переменной облачностью. Местами кратковременный дождь и возможна гроза. Ветер преимущественно западный и северо-западный 5-10, на северном побережье до 13, порывами 18 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Вторник, 07.08
Ночью: Переменная и малооблачная погода. В отдельных местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 5-10, в начале ночи на северном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 19°C.
Днем: Переменная и с небольшой облачностью погода. В отдельных местах возможен дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Среда, 08.08
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 18°С.
Днем: Ясная погода, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Четверг, 09.08
Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..18, на островах местами 24°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 27..32°C.

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