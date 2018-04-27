Босоножки или резиновые сапоги? К какой погоде готовиться

Читайте, какая погода будет в Эстонии в ближайшие четыре дня. Прогноз — от pogoda.ee.
Суббота, 28.04:
Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2..6°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер в основном юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха 7..12°С.
Воскресенье, 29.04:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1..5°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 9°С.
Понедельник, 30.04:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..9°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, к вечеру усилится восточный, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 13..18,на побережье местами до 10°С.