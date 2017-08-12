Босоножки или сапоги? Прочтите прогноз погоды перед выходом на улицу!

Вот такую погоду обещают нам синоптики pogoda.ee.

Суббота, 12.08:

Днем: Переменная облачность. К вечеру в западной и центральной Эстонии во многих местах кратковременные дожди и грозы. Осадки, грозы и порывистый ветер могут быть сильными. Ветер юго-восточный, южный 4-10, к вечеру на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье до 23°C.

Воскресенье, 13.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы во многих местах. Кое-где осадки, грозы и порывы ветра могут быть сильными. Ветер южный, юго-восточный, к утру юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Днем: Облачно с прояснениями, к вечеру прояснит. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Читать еще

Понедельник, 14.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Юго-западный ветер перейдет к северо-западному, западному 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Северо-западный, западный ветер 3-8, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Вторник, 15.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных напрвлений 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных напрвлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.