Британский климатолог предсказал Европе самую суровую зиму за столетие

Предстоящая зима станет затяжной и самой холодной в Европе за последние сто лет, пишет The Mirror со ссылкой на британского климатолога Джеймса Мэддена.

Согласно прогнозу Мэддена, зимой в Европе будет очень снежно, а в ряде стран температура опустится до минус 30 градусов. В Ирландии первый снег и заморозки прогнозируют уже в октябре, передает Exacta Weather. Максимально низкие температуры на европейском континенте будут в январе-феврале будущего года. Очень холодным станет и март.

В октябре начнутся затяжные дожди, а в ноябре-начале декабря ударят первые сильные морозы. Снега будет столько, что засыплет даже азиатские страны. “Дожди, снег, колючий сильный ветер, низкие температуры. Запасайтесь теплой одеждой и по возможности утепляйте дома. Зима будет долгой”, — прогнозирует синоптик.

По прогнозам метеоролога, морозы будут не только сильными, но и затяжными. Ученый связывает это явление с новым климатическим циклом, в который входит Земля, и резким повышением температуры в Тихом океане на один градус. Также ожидается снижение солнечной активности. Как объясняет британский климатолог, низкие температуры предстоящей зимы связаны с действием ледяных арктических масс воздуха и снижением солнечной активности.

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Такое стечение обстоятельств, утверждает Мэдден, сделает нынешнюю зиму началом многолетнего периода похолодания, который в 2030-2040 году приведет к пятому по счету ледниковому периоду. По расчетам ученого, Земля движется к чему-то вроде минимума Маундера — это период долговременного уменьшения количества солнечных пятен, который был зафиксирован с 1645-го по 1715 год, уверяет Мэдден. Подобное отмечалось в течение 14-19 веков — так называемый малый ледниковый период.

Прогноз Джеймса Мэддена гидрометеорологические службы в Великобритании, США, Китае и Франции пока не прокомментировали. А вот российские метеорологи суровой зимы не обещают. По словам руководителя ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакина, каждый год находятся отдельные специалисты из Германии или Великобритании, которые дают неожиданные прогнозы, но они обычно не подтверждаются.

“Наш центр не ждет очень холодной зимы в сезон-2017-2018. Мы сейчас готовим свой вероятностный прогноз на отопительный сезон, и в нем нет ничего аномального. Начало зимы будет в рамках средних многолетних значений, а вторая половина зимы (февраль-март) ожидается даже теплее обычного”, — цитирует Варакина газета “Московский комсомолец”.

Заведующий лабораторией Института физики атмосферы РАН Николай Еланский отмечает, что “связь нашей погоды с состоянием Тихого океана очень тесная. Все дело в крупномасштабной атмосферной циркуляции. Перенос энергии во многом идет из экваториальной области в высокие широты… Однако судить о том, будет холодной эта зима или нет, надо очень осторожно. Обычно, чтобы сделать такой прогноз, климатологи рассматривают около десятка разных климатических моделей и выделяют из них наиболее характерные явления”.

Самой суровой в Европе за последние 500 лет была зима 1708-1709 годов. В Великобритании та зима известна как Великий Мороз, во Франции — как Великая Зима. Сильные морозы пришли во время уменьшения количества солнечных пятен, более известного как минимум Маундера. В ту зиму почва промерзла более чем на метр; моря, озера и реки замерзли; на полях вымерз весь урожай, мороз уничтожил оливковые деревья и виноградники, а в реках и озерах замерзла рыба.

Во Франции зима нанесла особенно большие потери, так как повлекла со собой голод, из-за которого к концу 1710 года погибли примерно 600 тысяч человек. В Париже, самом большом городе того времени, погибло 24 тысячи человек. Также суровую зиму считают одной из причин массовой эмиграции из Центральной Европы жителей немецкого региона Пфальц.