Будет жарко! В середине следующей недели синоптики обещают до +26

Если вы еще не решили, чем заняться в воскресенье и в чем идти на работу в понедельник, читайте прогноз погоды и делайте выводы.

В воскресенье ночью ясная или малооблачная погода, без осадков, пишет pogoda.ee. Местами возможен туман. Ветер в основном северный, северо-западный 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер в основном северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

В понедельник ночью небольшая облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье местами 15°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Во вторник ночью небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 15°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

В среду ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 10..17°C. Днем переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, на островах и побережье порывы 14 м/с, в конце дня ослабеет. Температура воздуха 20..26°C.