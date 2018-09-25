Будьте осторожны! В среду штормовой ветер может поломать деревья и привести к перебоям с электричеством

Читайте прогноз от pogoda.ee:

Среда, 26.09:

Ночью: До полуночи небольшая и переменная облачность, без осадков. После полуночи с запада начнет распространяться облачность и утром, начиная с островов, пойдут частые осадки. В начале ночи ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи усилится юго-западный ветер 6-12, на побережье порывами до 17, на островах до 20 м/с. Температура воздуха 3…8, на побережье островов до 11 °C, на востоке Эстонии температура у поверхности почвы местами понизится до близких к 0°C значений.

Днем: Облачно. Плотные дождевые облака распространятся по всей территории Эстонии. Вечером, начиная с северо-запада, начнутся прояснения и осадки пройдут лишь местами. Ветер юго-западный 8-13, порывами 17-20 м/с, на побережье до 13-18, порывами 23-25 м/с, на островах до 28 м/с. Вечером ветер повернет к западному/северо-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 9…14°C.

Четверг, 27.09:

Ночью: В начале ночи во многих местах пройдут дожди. После полуночи количество облаков уменьшится и кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 14, на островах и побережье 22 м/с. Температура воздуха 5..9, на побережье до 13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Вечером, начиная с запада, подойдет новая зона осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывами 14 м/с, на северном побережье 17 м/с, вечером ветер ненадолго ослабеет. Температура воздуха 11..14°С.

Пятница, 28.09: