Чем нас удивит эстонская погода в ближайшие дни?

Особо ничем. Погода будет такой же, как и в последние дни: сравнительно тепло, но сыро, передает pogoda.ee.

Вторник, 27.06:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Вероятность осадков больше по югу и востоку Эстонии, там ожидается гроза. Ветер преобладает западный 5-11, порывы 15, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Среда, 28.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Четверг, 29.06:

Ночью: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер поменяет направление на восточное 4-10 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Вечером на юго-западе Эстонии местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 18..24°C.

Пятница, 30.06:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Дождь и гроза, местами сильный. Ветер восточных направлений, вечером в южных районах юго-западный 4-10 м/с, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.