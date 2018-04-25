Чем порадует нас эстонская погода в ближайшие дни?

Читайте прогноз от pogoda.ee!

Среда, 25.04:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 6..11°С.

Четверг, 26.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные доджи. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Пятница, 27.04:

Ночью: Переменная облачность. В конце ночи местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. На материке пройдут дожди, а на островах вероятность осадков маленькая. Западный ветер 4-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Суббота, 28.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. В начале ночи юго-западный ветер 3-9, на северном побережье порывы до 14, позже будет западный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут дожди. Западный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье из-за ветра с моря 7°С.