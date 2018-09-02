Читайте, что станет с погодой в первые осенние деньки

Воскресенье, 02.09:

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Понедельник, 03.09:

Ночью: Небольщая и переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Вторник, 04.09:

Ночью: Начиная с юга облачность увеличится и после полуночи пойдет дождь. Местами туман. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах дождь. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Среда, 05.09:

Ночью: В основном облачно. Кое-где кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..21°C.