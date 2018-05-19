Читайте на редкость позитивный прогноз погоды на ближайшие дни!

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rus.delfi.ee
EST 7
Suvi rannas
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Погода будет отличной, обещает pogoda.ee.

Суббота, 19.05:
Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, во второй половине дня северо-западный, западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Воскресенье, 20.05:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер в основном северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 12°C.
Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха 18..22, на побережье местами до 15°С.

Понедельник, 21.05:
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 6..10, на побережье местами до 13°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном западных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.

Вторник, 22.05:
Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер переменных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 6..12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.

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