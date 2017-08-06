Читайте прогноз и смотрите онлайн, какая погода сейчас в разных городах

Разговоры о погоде этим летом совсем не радуют. В ночь на понедельник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха от 13 до 17°C.
Завтра днем — также облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16…19°C, передает pogoda.ee.
Смотрите, какая погода сейчас в Таллинне:
Пярну
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