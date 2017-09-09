Читайте прогноз погоды на субботу

Как сообщает Эстонский институт метеорологии и гидрологии, в субботу в Эстонии — облачно с прояснениями.

В первой половине дня во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Ветер южных направлений 5-11, в первой половине дня на островах и побережье южный, юго-западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 14...17°C. Чудское озеро днем во власти южного, юго-восточного ветра 5-10 м/с. Местами небольшой дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха 14..15°C.