Читайте прогноз погоды на субботу

Как сообщает Эстонский институт метеорологии и гидрологии, в субботу в Эстонии — облачно с прояснениями.
В первой половине дня во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Ветер южных направлений 5-11, в первой половине дня на островах и побережье южный, юго-западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 14...17°C.
Чудское озеро днем во власти южного, юго-восточного ветра 5-10 м/с. Местами небольшой дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха 14..15°C.
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