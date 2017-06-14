Читайте жизнеутверждающий прогноз погоды на ближайшие дни!

Будет тепло и сухо, обещают синоптики pogoda.ee.

Среда, 14.06:

Днем: Небольшая или переменная облачность. В первой половине дня на в восточной и южной Эстонии пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 13..18°C.

Четверг, 15.06:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Пятница, 16.06:

Ночью: Малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

Суббота, 17.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..12°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер сменит направление на юго-западное 5-10 м/с. Температура воздуха 18..24°C.