Читайте жизнеутверждающий прогноз погоды на ближайшие дни!

Согласно прогнозам синоптиков pogoda.ee, в пятницу по всей стране могут пройти кратковременные дожди, но уже в субботу осадки прекратятся.

Пятница, 22.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, кое-где гроза. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Днем: Облачность постепенно рассеется. В первой половине дня местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..16°C.

Суббота, 23.09:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°C.

Днем: Солнечная сухая погода. Ветер восточных направлений 3-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Воскресенье, 24.09:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье островов до 13°C.

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 16..19°C.

Понедельник, 25.09:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье островов до 13°C.

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер восточный, северо-восточный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 16..18°C.