Что брать с собой — солнцезащитный крем или зонтик? Читайте, чем порадует нас погода в ближайшие дни

У нас хорошие новости! Уже сегодня дожди прекратятся, и с каждым днем будет становиться все теплее.

По информации pogoda.ee, во вторник днем облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня, начиная с северо-запада облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер повернет к северу и северо-западу 5-11, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

В среду ночью ясная или малооблачная,сухая погода. Преимущественно северо-западный и северный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 6..11°C. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном северо-западный и северный 4-10, вечером переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

В четверг ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 5..11°C. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 16..22°C.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 10..15°C. Днем небольшая и переменная облачность,без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 19..25°C.