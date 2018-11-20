Что доставать — зимние или резиновые сапоги? Смотрите прогноз погоды на неделю(5)
Читайте прогноз погоды от pogoda.ee!
Читайте прогноз погоды от pogoda.ee!
Среда, 21.11:
Ночью: Преимущественно облачно, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер в основном северных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северных направлений 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Четверг, 22.11:
Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами до +3°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.
Пятница, 23.11:
Ночью: Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: В основном облачно. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Суббота, 24.11:
Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-10, в начале ночи на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 3-9 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.
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