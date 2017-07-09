Что нам готовит грядущая неделя? Читайте прогноз погоды до пятницы

В ближайшие четыре дня погода будет по-летнему теплой, но возможны кратковременные дожди.

В понедельник ночью небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков, пишет pogoda.ee. Местами туман. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 8..14°C. Днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный 1-6, на островах южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18..24°C.

Во вторник ночью небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 11..16°C. Днем облачность увеличится. Дожди распространятся с юго-запада на северо-восток, возможна гроза. Восточный, юго-восточный ветер 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с, на островах к вечеру ветер повернет к юго-западу. Температура воздуха 17..22°C.

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В среду ночью облачно с прояснениями. В начале ночи дождливо, во второй половине ночи дожди ослабеют. В Северной Эстонии юго-восточный, южный ветер, на островах и юге Эстонии ветер повернет к юго-западу, западу 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 12..17°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Юго-западный, западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

В четверг ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Юго-западный, западный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 9..15°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 17..21°C.