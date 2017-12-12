Что станется с погодой в ближайшие дни? Ничего хорошего!

По-прежнему нас ждут дождь и мокрый снег, передает pogoda.ee.

Среда, 13.12:

Ночью: Облачно. Дождь, мокрый снег, утром местами также и снег. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на побережье до 20 м/с, во второй половине ночи поворот ветра к западному северо-западному направлениям и небольшое ослабление. Температура воздуха понизится к утру до -1..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Утром местами еше мокрый снег, дождь, во второй половине дня к островам приблизится новая зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которые в дальнейшем распространяться на материк. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Четверг, 14.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня на островах начнется снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.

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Пятница, 15.12:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, утром на побережье также и дождь. Ветер юго-восточный 5-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье в начале ночи порывы до 20 м/с, к утру ветер ослабеет и перейдет к юго-западному. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах пройдет в основном мокрый снег и дождь, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Суббота, 16.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег и мокрый снег. Ветер южных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха -3..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 5-11 м/сб вечером повернет к восточному. Температура воздуха -1..+3°C.