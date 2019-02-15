Чуете, запахло весной? На выходных — аж до +6

Пятница, 15.02:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег, возможен туман. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы 14, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы до 14, на северном побережье до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.

Суббота, 16.02:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11, к утру на побережье усилится порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +3..+6°С.

Воскресенье, 17.02:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах осадки, к утру они прекратятся. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится.

Понедельник, 18.02:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер перейдет к юго-восточному 2-7 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами -12°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.