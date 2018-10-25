Чувствуете дыхание ноября? Ночами до -5 и скользкие дороги

Четверг, 25.10:

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдут дожди, в некоторых местах возможен мокрый снег. Ветер западный 1-7 м/с, вечером на побережье островов до 10 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Пятница, 26.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северного направления 2-8 м/с, на островах северо-западный порывы 14 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье местами до +6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северного направления 2-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Суббота, 27.10:

Ночью: Облачность уплотнится. Местами пройдут дожди и дождь со снегом. К утру к южной Эстонии подойдет новая зона осадков, которая будет смещаться в северном направлении. На материковой части осадки пойдут в виде снеги и мокрого снега, на островах в виде дождя и мокрого снега. Восточный и северо-восточный ветер усилится 5-10, на островах и западном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -5..+1, на побережье островов до +5°С.

Днем: Облачно. На материковой части осадки в виде снега и мокрого снега, на островах в виде дождя и мокрого снега и местами осадки будут сильными. Ветер северо-восточный 7-13, на островах и побережье порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

Воскресенье, 28.10:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. На материковой части осадки в основном в виде снега и мокрого снега, на островах дождь и мокрый снег, к утру осадки ослабеют. Ветер северо-восточный и северный 5-11 м/с, на побережье порывы 15, в начале ночи на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +5°C.

Днем: Погода с переменной облачностью. Местами дожди, мокрый снег или снег. Ветер северного направления 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.