Девять дней до сентября. Прольются ли дожди? Разразятся ли грозы?

Читайте, какую погоду обещают нам в ближайшие дни синоптики pogoda.ee.

Среда, 23.08:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, его вероятность больше по востоку Эстонии. Ветер сверо-западный, северный усилится 6-11, в конце дня порывы до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Четверг, 24.08:

Ночью: Переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-12, порывы до 17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 15..18°C.

Пятница, 25.08:

Ночью: Переменная облачность. Преимущественно без осадковю утром на западе эстонии пойдет дождь. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 4-9, в начале ночи на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 7..11, на островах до 15°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 15..18°C.

Суббота, 26.08:

Ночью: Облачность уменьшится. Начиная с запада дожди прекратятся. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 15..18°C.