До 12 градусов мороза: чем еще нас порадует погода на следующей неделе?

Морозы начала этой недели, казалось бы отступили — но что нас ждет завтра и на новой неделе? Узнайте в прогнозе от pogoda.ee.

Воскресенье, 21.01:

Ночью: Облачно с прояснениями.Местами снег и в западной Эстонии местами туман. Ветер переменных направлений 1-7м/с, на северном побережье северный и северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха -3..-8°C, при продолжительных прояснениях до -12°С.

Днем: Днём облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный и западный 1-7 м/с, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Понедельник, 22.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами -12°C, на побережье островов местами 0°С.

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Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с. В районе Рижского залива ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и побережье до -1..+1°C.

Вторник, 23.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -4..-9°, местами -12°, на побережье островов до -1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами слабый снег.Южный и юго-западный ветер усилится 4-10, на островах и побережье 15 м/с. Температура воздуха -2..-7°C, на островах и на западном побережье до -1°С..+1°С.

Среда, 24.01:

Ночью: Облачная погода. Снегопад распространится с островов на материк, метель. Утром, начиная с запада осадки перейдут в мокрый снег, увеличится опасность гололеда. Ветер южный и юго-западный 7-13, на побережье 17-20 м/с. Температура воздуха -4..-9°C, местами -12, на островах и на западном побережье повысится утром до 0°С..+2°С.

Днем: Преимущественно облачная погода. На востоке Эстонии снег и мокрый снег, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Вечером осадки перейдут повсеместно в дождь и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 7-13, на побережье 17-20 м/с, во второй половине дня кратковременно немного ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии-2..-6, местами -12, на западе Эстонии 0°С..+4°С.