До конца недели рождественской погоды не ждите!

Все как обычно: дождь и мокрый снег, передает pogoda.ee.

Четверг, 14.12:

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня на островах начнется снег, мокрый снег и зона осадков сместится далее на континент. Ветер южный, юго-восточный 8-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 18-22 м/с. Температура воздуха 0..-2, на островах до +2°C.

Пятница, 15.12:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, утром на островах также и дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, на северном побережье 6-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах пройдет в основном мокрый снег и дождь, во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Суббота, 16.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег и мокрый снег, на островах и дождь. Ветер юго- восточный, южный 3-8, на островах и западном побережье 5-11, порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-4, на западном побережье местами +2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, мокрый снег, на островах и дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8, на островах и западном побережье 5-11, порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Воскресенье, 17.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-11 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-11 м/с. Температура воздуха -2..+2°C.