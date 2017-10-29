До конца октября будет сыро и промозгло. А потом погода улучшится

Синоптики pogoda.ee обещают, что такая погода продлится лишь до вторника, а в среду будет без остадком. Поживем — увидим.

Воскресенье, 29.10:

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Ветер северный, северо-западный 5-11 м/с, на островах и западном побережье 12-17, порывы до 23 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Понедельник, 30.10:

Ночью: Облачно. Временами дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-17, порывы до 24 м/с. Температура воздуха 0..+3, на островах до +5°C.

Днем: Облачно. Временами дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-17, порывы до 24 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Вторник, 31.10:

Ночью: Облачно с проясненями. В некоторых местах дождь или мокрый снег, возможен и снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, на островах и побережье порывы 18 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Переменная облачность. Местами дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный к вечеру ослабеет 5-11 м/с. Температура воздуха 1..5°C.

Среда, 01.11:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-11, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами +3°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер перейдет от северо-западного к юго-западному направлению 4-10 м/с. Температура воздуха 1..5°C.