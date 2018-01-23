До среды Эстония — во власти зимы. Но потом…

Читайте, какая погода нам грозит в ближайшее время! Прогноз предоставлен pogoda.ee.

Вторник, 23.01:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 5-11, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах местами до +1°С.

Среда, 24.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. На западе Эстонии снег, метель. Южный, юго-западный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывы 12-17, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -4..-9, до полуночи на востоке местами -12, на островах и западном побережье 0..-4°С.

Днем: Облачная погода. Снег, метель. Во второй половине дня на западе Эстонии осадки кое-где перейдут в мокрый снег и дождь. Гололёд! Ветер южный, юго-западный 7-13, порывы 16, на побережье 12-17, порывы до 23 м/с, после обеда кратковременно немного ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии -1..-6, на западе Эстонии 0..+4°С.

Четверг, 25.01:

Ночью: Облачная погода. Дождь, на востоке Эстонии в начале ночи еще снег и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 8-13, порывами 16, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: В основном облачно. Дождь, во второй половине дня осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на побережье 10-15, порывы до 20 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха +2..+6°C.

Пятница, 26.01:

Ночью: В основном облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем: Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.