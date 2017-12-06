Доколе? Когда уже наступит приличная рождественская погода?

Вероятно, что уже завтра в некоторых местах Эстонии пройдет снег, а не дождь и не мокрый снег, обещает pogoda.ee.

Четверг, 07.12:

Ночью: Переменная облачность. Утром на островах пойдет дождь и мокрый снег, осадки распространятся далее на материк и перейдут в снег. Ветер западных направлений ослабеет 1-7 м/с, к утру на западе республики ветер сменит направление на юго-восточное 4-9 м/с, на островах усилится порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами 0..+3°C.

Днем: Облачность увеличится. Зона осадков распространится по всей Эстонии. Будет идти снег, мокрый снег, на западе и дождь. Опасность гололеда! Усилится южный, юго-восточный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Начиная с островов, ветер постепенно будет переходить к юго-западному. Температура воздуха -3..+2, на островах к вечеру до +7°C.

Пятница, 08.12:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, в начале ночи на востоке республики снег. Ветер южный, юго-западный, в начале ночи на материке юго-восточный 5-11, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха +1..+6, на востоке в начале ночи до -2°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Южный, юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+6°C.

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Суббота, 09.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Южный ветер 7-12, на островах и побережье порывы 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Южный ветер 7-12, на побережье порывы 17, на островах до 20 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Воскресенье, 10.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, на востоке Эстонии снег. Южный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, на востоке Эстонии снег. Южный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха -3..+3°C.