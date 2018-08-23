Долго ли еще продлится лето? Когда придут холода? У предсказателей погоды Maaleht на все есть ответы

Аарне Отс из Вильяндимаа говорит, что этот красивый год мы еще долго будем вспоминать. Он считает, что за теплым летом последует теплая осень с обилием солнечного света и средним уровнем осадков. Мы почувствуем резкий приход осени после дня осеннего солнцестояния — в этом году это 23 сентября.

Годами наблюдающий за погодой мужчина считает, что весна и лето в этом году схожи с тем же периодом 2010 года, и осень должна быть такой же. Единственное, в этом году будет меньше осадков.

Что касается сильных холодов, то они придут лишь с конца октября. Отс отмечает, что Ноябрь может быть по-зимнему снежным, но в декабре все растает.

Ильмар Тийсмаа из Пярнумаа соглашается, что лето продлится долго, и в сентябре ночных заморозков еще не будет. Настоящая осень придет лишь в октябре. В качестве аргументов он приводит то, что природа не спешит меняться — листья на деревьях зеленеют, а аисты и грачи еще не сбиваются в стаи.

В сентябре днем температура составит 14–19 градусов, а ночью — около 10 градусов. Такая по-летнему теплая погода продлится до начала октября, а может быть и дольше. Тийсмаа заверяет, что мы сможем хоть немного насладиться бабьим летом

Однако он развеивает суеверие, что за жарким летом следует морозная зима. Как считает Тийсмаа, зиму мы увидим не скоро, и уж точно не в ноябре.