Долго ли еще продлится лето? Когда придут холода? У предсказателей погоды Maaleht на все есть ответы

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Рейн Раудвере
Рейн Раудвере
 
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Долго ли еще продлится лето? Когда придут холода? У предсказателей погоды Maaleht на все есть ответы
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В начале мая предсказатели погоды Maaleht обещали нам настоящее жаркое лето, и мы его получили. Что же нам ждать от осени?

Аарне Отс из Вильяндимаа говорит, что этот красивый год мы еще долго будем вспоминать. Он считает, что за теплым летом последует теплая осень с обилием солнечного света и средним уровнем осадков. Мы почувствуем резкий приход осени после дня осеннего солнцестояния — в этом году это 23 сентября.

Годами наблюдающий за погодой мужчина считает, что весна и лето в этом году схожи с тем же периодом 2010 года, и осень должна быть такой же. Единственное, в этом году будет меньше осадков.

Что касается сильных холодов, то они придут лишь с конца октября. Отс отмечает, что Ноябрь может быть по-зимнему снежным, но в декабре все растает.

Ильмар Тийсмаа из Пярнумаа соглашается, что лето продлится долго, и в сентябре ночных заморозков еще не будет. Настоящая осень придет лишь в октябре. В качестве аргументов он приводит то, что природа не спешит меняться — листья на деревьях зеленеют, а аисты и грачи еще не сбиваются в стаи.

В сентябре днем температура составит 14–19 градусов, а ночью — около 10 градусов. Такая по-летнему теплая погода продлится до начала октября, а может быть и дольше. Тийсмаа заверяет, что мы сможем хоть немного насладиться бабьим летом

Однако он развеивает суеверие, что за жарким летом следует морозная зима. Как считает Тийсмаа, зиму мы увидим не скоро, и уж точно не в ноябре.

Знаток погоды Арво Сайдла из Рапламаа вторит своим коллегам. Согласно его прогнозу, еще до середины сентября мы сможем наслаждаться температурой в 20 градусов тепла, а может и чуть выше. Во второй половине месяца продержится температура в 14-15 градусов, а с октября уже пойдет больше грибов.

Сайдла отмечает, что у ласточек еще маленькие птенцы и им понадобится месяц, чтобы научиться летать. Поэтому летняя погода точно растянется на первые три осенние недели.

При этом он считает, что осень в этом году будет короткой — с середины октября и до Катерининого дня (Кадрипяэв, 25 ноября), когда уже придут зимние заморозки.

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