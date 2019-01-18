Доставайте плавки! Погода на выходных будет благоприятствовать крещенским купаниям

Суббота, 19.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные заряды снега, утром осадков станет меньше. Ветер западный, северо-западный 4-9, на побережье порывами 12-14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -4..-10, местами -13, на побережье островов до -2°С.

Днем: В первой половине дня облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером с северо-запада подойдет новая зона осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с, к вечеру западный, юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье -1..+1°С.

Воскресенье, 20.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона с осадками в виде снега распространится с северо-запада на юго-восток, местами метель. К утру осадков станет меньше. Юго-западный ветер перейдет к западному, северо-западному 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный, западный 4-10, в первой половине дня на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8°С.

Понедельник, 21.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -8..-13, местами -17, на побережье островов до -4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами -10°С.

Вторник, 22.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -8..-13, местами -17, на побережье островов до -4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер перейдет к юго-восточному, южному 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами -10°С.