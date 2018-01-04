Дождь и мокрый снег. Чем еще нас "порадует" погода?

По данным сайта pogoda.ee, в четверг днем будет облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Пятница, 05.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха +1..+4°C.

Суббота, 06.01:

Ночью: Облачно. Осадки в основном в виде мокрого снега. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному, западному 4-10, на сотровах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Осадки во многих местах. Ветер западных направлений 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+2°C, вечером понизится.

Воскресенье, 07.01:

Ночью: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье местами до +2°C.

Днем: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.