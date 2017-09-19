Дождь перестанет лить лишь к пятнице

Вот такую погоду обещают нам синоптики из pogoda.ee.

Вторник, 19.09:

Ночью: На востоке Эстонии облачно и дождливо. На западе прояснения и дожди лишь местами. Ветер северный, северо-западный 5-10, на востоке 7-12, на северо-восточном побережье в первой половине ночи порывы до 20 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с, в первой половине на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 11..14°C.

Среда, 20.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменный 1-7 м/с, в начале ночи вблизи Рижского залива порывы 13 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменный 1-6 м/с, вечером юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 13..16°C.

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Четверг, 21.09:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь. Вечером к югу Эстонии приблизится новая зона осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, вечером на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..16°C.

Пятница, 22.09:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на северном побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.