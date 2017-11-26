Дождь, снег или...? Читайте, какая погода будет в последние дни ноября

В последние четыре дня ноября температура воздуха в Эстонии будет чуть выше или чуть ниже нуля, а также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В понедельник ночью облачно с прояснениями, передает pogoda.ee. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, утром на островах и западном побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1..+ 2, на побережье до +4C.

Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег, вероятность осадков больше по западу Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 7-12, на островах и побережье порывами 17-20 м/с, вечером пойдет на ослабление. Температура воздуха 0..+3, на побережье до +5°C.

Во вторник ночью облачно с прояснениями. Местами преимущественно мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем облачно. Во второй половине дня осадки во многих местах. Ветер южный, юго-восточный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

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В среду ночью облачно. Осадки во многих местах. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+4°C.

Днем облачно. Осадки во многих местах. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..+4°C.

В четверг ночью облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем облачно с прояснениями. Местами в основном мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.