Дождь, снег или… солнце? О погоде в последние часы уходящего года

Что станет с погодой в последние часы этого года? А в первые - грядущего? Читайте ниже прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 30.12:

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-8, на островах и западном побережье 5-10, во второй половине дня порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Воскресенье, 31.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег. Вечером, начиная с юго-запада, снег и мокрый снег распространятся на северо-восток. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +2°C.

Понедельник, 01.01:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, на западе республики и дождь. Ветер перейдет с юго-восточного на юго-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..+3°C, к утру повысится.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер южных направлений 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+5°C.

Вторник, 02.01:

Ночью: В основном облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Днем: В основном облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер повернет с южного на западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.