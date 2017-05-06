Дождались? В некоторых уголках Эстонии воздух прогрелся до 20 градусов

По-весеннему теплые деньки, похоже, все-таки пришли в Эстонию.

Так, в Тыллисте в субботу в 13 часов столбик термометра поднялся до отметки в 20,4 градусов тепла, в Тырва - до 20.

Столь тепло однако было не во всей Эстонии. В Таллинне в 13 часов было 12,9, в Тарту 17,6, в Пярну 17,8 и в Йыхви 11,9 градусов выше нуля.

В некоторых уголках страны было еще холоднее: в Кунда 8,8, Вильсанди 8,4, на Кихну 9,1 градуса.