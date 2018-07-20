Дожди, грозы и град. Почему сегодня стоит взять с собой зонтик

Привыкли к жаре? А вот пора отвыкать! В пятницу в Эстонии ожидаются кратковременные дожди, во многих местах грозы. Осадки могут быть сильными и с градом.
Согласно прогнозу, сегодня днем будет переменная облачность. Кратковременные дожди, во многих местах грозы. Осадки могут быть сильными и с градом. Ветер северо-восточный, северный 2-8 м/с, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 23..28, при дожде до 20°C.
Суббота, 21.07:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..21°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер западных направлений 2-7 м/с, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха 21..27°C.
Воскресенье, 22.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..20°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 23..29°C.
Понедельник, 23.07:
Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в основном северо-западный 1-7 м/с. Температура воздуха 16..21°C.