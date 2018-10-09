Дожди начинают утихать, а в конце недели — снова лето!
Вот такая погода нас ждет в ближайшие дни!
Вот такая погода нас ждет в ближайшие дни!
Среда, 10.10:
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 6-11, порывами 14 м/с, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 8..12°C.
Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня местами еще возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 13…16°C.
Четверг, 11.10:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Во многих местах возможно образование тумана. Ветер западной четверти 2-8, утром неустойчивый 1-5 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°С.
Днем: Утром облачно с прояснениями. Без осадков,хотя во многих местах сохраненится туман. Во второй половине дня ожидаются прояснения. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 11..15°С.
Пятница, 12.10:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер южной четверти 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Днем: В первой половине дня переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня преимущественно солнечная погода. Ветер южной четверти 2-7, на островах 5-11 м/с. Температура воздуха 13..17°С.
Суббота, 13.10:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 6…12°C.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-10, вечером на островах до 12 м/с. Температура воздуха 13…17°C.
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