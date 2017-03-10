Читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 11.03:

Ночью: Облачная погода. Во многих местах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или дождя, ожидается туман и гололед. Ветер преимущественно западных направлений, на островах к утру северо-западный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: В первую половину дня преимущественно облачно. Во многих местах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или дождя, сохранится туман и гололед. Во второй половине дня облачность, начиная с островов, уменьшится и осадки прекратятся. Ветер западных направлений, на островах северо-западный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Воскресенье, 12.03:

Ночью: Облачно c прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер в основном западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -1..-7°C.

Днем: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Понедельник, 13.03:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-7°C.

Днем: Переменная облачность. Без осадков. Ветер западных напрвлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Вторник, 14.03:

Ночью: Облачно c прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачно c прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-10, во вторую половину дня на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 1..6°C.