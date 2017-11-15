Две недели до зимы. Когда наконец по-рождественски подморозит?

Уж точно не в ближайшие четыре дня, обещает синоптики pogoda.ee. Читайте прогноз и берите зонт!

Среда, 15.11:

Ночью: Облачность увеличится. Начиная с островов, пойдет дождь и мокрый снег, на востоке республики не исключен и снег. Местами возможен туман и гололед. Ветер юго-западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье местами до +5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах дождь или мокрый снег. Вечером к островам подойдет новая зона осадков и распространится далее на восток. Юго-западный, западный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Поздно вечером на островах ветер перейдет к северо-западному порывы до 18 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

Четверг, 16.11:

Ночью: В начале ночи облачно, мокрый снег и дождь. Во второй половине ночи, начиная с запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Юго-западный ветер перейдёт к западному, северо-западному 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-11, в первой половине дня на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 4..7°C.

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Пятница, 17.11:

Ночью: В начале ночи переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине ночи облачность увеличится. На островах начнутся осадки в виде дождя или мокрого снега, которые быстро распространятся дальше на материк. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах и западном побережье до +6°C.

Днем: Днем, начиная с островов, облачность рассеется. В первой половине дня еще дождливо, во второй половине дня вероятность дождя уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах порывы 15, на северном побережье до 18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 5..8°C.

Суббота, 18.11:

Ночью: облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: облачно. На островах начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега и распространятся на материк. Ветер южный, юго-восточный, вечером на островах юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 2..7°C.