Эстоноземелец! Спеши урвать - похоже, это последние деньки бабьего лета

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rus.delfi.ee
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Kirjaga õun
фото иллюстративноеFoto: Astrid Lepik

Смотрите, какая погода нас ожидает. прогноз — от pogoda.ee

Пятница, 19.10:
Ночью: Начиная с северо-запада, постепенно прояснит. В начале ночи на востоке Эстонии местами дождь, после полуночи уже без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8, на побережье до 11, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье до 10°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-9, на северном побережье до 11, порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 9..12°С.

Суббота, 20.10:
Ночью: Переменная облачность, без сушественных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до +10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер переменных направления 2-6 м/с. Температура воздуха 8..11°С.

Воскресенье, 21.10:
Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +9°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без сушественных осадков. Юго-западный ветер усилится 5-12, к вечеру на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Понедельник, 22.10:
Ночью: Облачно. Начиная с северо-запада пойдет дождь. Юго-западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-16, порывы до 22 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°С.
Днем: Облачно и дождливо. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Юго-западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-16, порывы до 22 м/с, в течение дня ветер станет западным и немного ослабеет. Температура воздуха 9..12°С.

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