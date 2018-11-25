25.11.2018, 14:30

Это уже похоже на зиму! Смотрите, какая погода нас ждет в первой половине следующей недели

 (5)
rus.delfi.ee
EST 12
Lumesadu Tallinnas
Lumesadu TallinnasFoto: Taavi Sepp

Портал pogoda.ee со ссылкой на EMHI информирует, что следующая неделя будет вполне зимней. Будет снег, а температура ожидается в основном минусовая, до ”-9”.

Понедельник, 26.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, мокрый снег, на побережье также возможен дождь. Ветер западный, северо-западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой снег, мокрый снег, на побережье — дождь. Ветер западной четверти 2-8, на побережье — северо-западный ветер 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Вторник, 27.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег. В начале ночи ветер западный, северо-западный, после полуночи — северо-западный, северный 4-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье местами до +2°С.
Днем: Переменная облачность, местами пройдет снег. Ветер северо-западный, северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Среда, 28.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти 2-8, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами +1°С.
Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Преобладает ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Четверг, 29.11:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье местами до +1°C.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный, южный ветер усилится до 5-12, на островах и побережье — порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами до +2°С.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Такса против амстаффа, который, по словам хозяйки, никогда никого не кусал, а всех только ”целует”: суд аннулировал штраф, выписанный МуПо

25.11.2018
В середине июля ”МК-Эстония” писала о странной ситуации, когда сцепились такса и амстафф. Хозяйка таксы заверяла, что это амстафф напал на ее собачку, а хозяйка амстаффа — что такса вцепилась в ее бойцовскую собаку.
Подробнее



Наказание ”алководителя” за сделавшее человека инвалидом ДТП составило в реальности всего 9 дней заключения. Семья пострадавших шокирована

25.11.2018
Год назад, 2 ноября 2017 года, в 6.45 на шоссе Нарва—Таллинн у самого выезда из Нарвы пьяный водитель с превышением скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, где находились шофер и двое пассажиров. В начале октября этого года семья пострадавших в той страшной аварии узнала о решении суда и была им шокирована, рассказывает "Виру Проспект".
Подробнее


Ночную продажу алкоголя в Нарве ограничат. Все из-за одиозного бара ”Караоке 24”

25.11.2018
Проект решения городской управы о временном запрете на розничную продажу алкоголя для потребления на месте, рассмотренный на заседании комиссии по городскому хозяйству еще в прошлом месяце, предписывает: запретить продажу в выходной день с 4.00 до 6.00 и в предвыходной день с 4.00 до 7.00, сообщает "Нарвская газета".
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
131,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
95,40 €

ВИДЕО И ФОТО: В Таллинне спасли восемь брошенных в железных клетках собак. Рядом была странная записка на английском

25.11.2018
Во вторник вечером патруль таллиннской муниципальной полиции прибыл по адресу Ляэне теэ, 33, что в Меривялья. На месте уже находилась группа по спасению животных и полицейские. Причиной вызова были три обнаруженные клетки с восемью собаками в них, сообщает МуПо.
Подробнее


ФОТО: В Ласнамяэ подрались пять человек — трое мужчин и две женщины

25.11.2018
Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что драка в Ласнамяэ, на улице Махтра, произошла в субботу около 22.00. Что именно было причиной выяснения отношений, каким было соотношение сил дравшихся, выясняется.
Подробнее

Жительница Таллинна попала в безвыходную ситуацию. "Следующий прием глазного врача мне нужен обязательно в феврале, но я никуда не могу записаться"

25.11.2018
Сейчас я ищу понимания, а ваша газета — моя пожизненная газета со дня ее издания, пишет в "МК-Эстония" жительница Таллинна Нелли Николаева.
Подробнее

22 вещи, которые все должны выкинуть из дома. И вы тоже

25.11.2018
Когда мы взрослеем, мы начинаем по-другому относиться к вещам — мы избавляемся от того, что не имеет для нас ценности, и храним то, что действительно важно. Good Housekeeping рассказывает о проверенных способах профилактики синдрома Плюшкина.
Подробнее