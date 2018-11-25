Это уже похоже на зиму! Смотрите, какая погода нас ждет в первой половине следующей недели

Понедельник, 26.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег, мокрый снег, на побережье также возможен дождь. Ветер западный, северо-западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт небольшой снег, мокрый снег, на побережье — дождь. Ветер западной четверти 2-8, на побережье — северо-западный ветер 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Вторник, 27.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, мокрый снег. В начале ночи ветер западный, северо-западный, после полуночи — северо-западный, северный 4-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье местами до +2°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдет снег. Ветер северо-западный, северный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Среда, 28.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти 2-8, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами +1°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Преобладает ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Четверг, 29.11:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье местами до +1°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный, южный ветер усилится до 5-12, на островах и побережье — порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами до +2°С.