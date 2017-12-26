Европе обещают холодные и снежные зимы в ближайшие пять лет

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rus.DELFI.lv
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Европе обещают холодные и снежные зимы в ближайшие пять лет
Foto: Hendrik Osula

Из-за низкой солнечной активности в следующие пять лет в Европе увеличится вероятность волн сильных холодов в зимний период, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Предыдущий минимум 11-летнего цикла солнечной активности был связан с волнами зимних холодов в Европе в 2009-2011 гг., следующий наиболее вероятен в 2019-2023 гг, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Вероятность связи низкой солнечной активности с очень холодными зимами в Центральной Европе составляет 99%.

Правда, из-за глобального потепления эти холодные зимы, повторяющиеся в среднем через каждые 10-11 лет, становятся все более теплыми.

Нынешний 11-летний цикл солнечной активности — 24-й по счету с 1755 года, когда был начат учет пятен на Солнце.

Так, в Латвии предыдущие четыре зимы были теплыми, последние холодные зимы были в 2009-2010 и 2010-2011 гг. Жаркое лето 2010 и 2011 гг. тоже могло быть связано с вызванными солнечной активностью изменениями атмосферной циркуляции, которые могли способствовать формированию устойчивых антициклонов.

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