Февральская “жара”: в субботу — до +7. А что же в начале недели?

Суббота, 16.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-западный, западный 5-11, к утру на побережье усилится порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Вечером на севере Эстонии местами дождь или мокрый снег. Утром кое-где сохранится туман. Ветер юго-западный, западный 6-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+7°С.

Воскресенье, 17.02:

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь или мокрый снег, к утру они прекратятся. Ветер в основном западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер северо-западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сб вечером ослабеет. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится.

Понедельник, 18.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер перейдет к юго-восточному, южному 2-7 м/с. Температура воздуха -3..-9, местами -12, на побережье островов кое-где около 0°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. К вечеру облачность увеличится и на северо-западе Эстонии возможен небольшой дождь. Южный, юго-западный ветер усилится 5-11, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах до +4°С.

Вторник, 19.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег, наиболее вероятны осадки на побережье. Юго-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+3, в начале ночи на востоке до -3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, к вечеру и мокрый снег. Юго-западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.